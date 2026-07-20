Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

Rapid - Sepsi, LIVE TEXT de la 21:30, în prima etapă din Superliga României. Echipele de start

Totul a plecat după ce Leandro Paredes l-a bruscat pe Eric Garcia, care i-a ironizat pe argentinieni. Gavi a intervenit de partea lui Garcia, dar Paredes l-a pus cu ușurință la pământ pe fotbalistul Barcelonei.

În urma incidentelor, Paredes s-ar putea alege cu o pedeapsă drastică din partea forului mondial.

Conform The Independent, înregistrarea cu incidentul provocat de Leandro Paredes va fi analizat de Comisia de Disciplină din cadrul FIFA, iar mijlocașul argentinian s-ar putea alege cu o suspendare drastică.

Pentru că a primit cartonașul roșu după finalul meciului, Paredes va primi o etapă de suspendare, însă conform regulamentului FIFA, faptul că fotbalistul a avut un comportament violent, fotbalistul va fi suspendat la cel puțin trei meciuri.

De altfel, fotbaliștii argentinieni ar putea fi sancționați și pentru scena petrecută după finala cu Anglia, când mai mulți jucători au afișat un banner cu mesajul ”Insulele Falkland sunt argentiniene!”.