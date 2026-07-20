Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Spania s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026. 

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CM 2026Cupa MondialaSpaniaArgentinaLeandro Paredes
Din articol

După meci, au avut loc scene reprobabile.

Ce suspendare ar putea primi Leandro Paredes

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Totul a plecat după ce Leandro Paredes l-a bruscat pe Eric Garcia, care i-a ironizat pe argentinieni. Gavi a intervenit de partea lui Garcia, dar Paredes l-a pus cu ușurință la pământ pe fotbalistul Barcelonei.

În urma incidentelor, Paredes s-ar putea alege cu o pedeapsă drastică din partea forului mondial.

Conform The Independent, înregistrarea cu incidentul provocat de Leandro Paredes va fi analizat de Comisia de Disciplină din cadrul FIFA, iar mijlocașul argentinian s-ar putea alege cu o suspendare drastică.

Pentru că a primit cartonașul roșu după finalul meciului, Paredes va primi o etapă de suspendare, însă conform regulamentului FIFA, faptul că fotbalistul a avut un comportament violent, fotbalistul va fi suspendat la cel puțin trei meciuri.

De altfel, fotbaliștii argentinieni ar putea fi sancționați și pentru scena petrecută după finala cu Anglia, când mai mulți jucători au afișat un banner cu mesajul ”Insulele Falkland sunt argentiniene!”.

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