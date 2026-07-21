FCSB a stabilit lotul pentru dubla cu FK Auda, însă lista FIFA mai poate suferi modificări până cu câteva ore înainte de primul meci. Pe lista bucureștenilor nu apare Siyabonga Ngezana, care se află în perioada de recuperare și ar urma să revină pe teren abia în septembrie.

În schimb, Mihai Popescu și David Miculescu, alți doi jucători cu probleme medicale, dar a căror revenire este aproape, se află pe lista UEFA și vor avea drept de joc la partidele cu letonii.

Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou, cei trei jucători aduși de FCSB în această vară, sunt și ei pe lista publicată de UEFA. Ultimii doi ar putea debuta chiar în duelul de joi, transmis de PRO TV și VOYO.

Lotul lui FCSB pentru dubla cu FK Auda (lista A)

Portari : Târnovanu, Udrea

: Târnovanu, Udrea Fundași : Crețu, Duarte, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Labonne

: Crețu, Duarte, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Labonne Mijlocași : Oct. Popescu, Gnahore, O. Arad, J. Paulo, Cisotti, Stoian

: Oct. Popescu, Gnahore, O. Arad, J. Paulo, Cisotti, Stoian Atacanți : Bîrligea, Fl. Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou

: Bîrligea, Fl. Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou Antrenor: Marius Baciu

FCSB poate să mai adauge încă doi jucători înainte de primul meci

FCSB a fost obligată să trimită lista A la UEFA până sâmbătă, 18 iulie, la ora 00:59 (ora României). Conform regulamentului, alți doi jucători noi pot fi adăugați după acest termen limită, până joi, 23 iulie, la ora 00:59.

Astfel, FCSB duce o luptă contracronometru pentru a completa lista UEFA înaintea dublei cu FK Auda. Conducerea a anunțat că se află în negocieri avansate cu doi jucători, un fundaș central și un mijlocaș, ambii din străinătate.