Anul acesta aventura româncei de la Paris s-a oprit înaintea semifinalelor. Sport.ro vă reamintește despre ediția din 2009, când Sorana ajungea pentru prima dată în sferturile unui turneu de Grand Slam.
Mai jos pot fi văzute imagini de colecție cu românca de la Roland Garros 2009. La doar 19 ani, o Sorana nițel mai plinuță, emotivă, dar la fel de talentată, impresiona prin talentul și determinarea sa.
Interesant este că adversara care a eliminat-o acum, Mirra Andreeva, are aceeași vârstă pe care Sorana o avea în urmă cu 17 ani. În 2009, când Cîrstea făcea senzație la Paris, rusoaica nici măcar nu împlinise doi ani!
Cum arăta parcursul care a făcut-o celebră pe Sorana Cîrstea
Turneul din 2009 a reprezentat adevărata explozie a Soranei Cîrstea pe scena mare a tenisului. Românca a eliminat nume grele și a avea să ajungă la acel moment prima jucătoare născută în anii ’90 care ajungea atât de departe într-un Grand Slam.
Pe drumul spre sferturi, Sorana le-a învins pe Carly Gullickson (6-4, 6-2), Alize Cornet (6-3, 6-2), Caroline Wozniacki (7-6(3), 7-5) și Jelena Jankovic. Cel mai spectaculos succes a venit în optimi, împotriva fostului lider mondial Jankovic, după un meci dramatic câștigat cu 3-6, 6-0, 9-7.
Aventura sa avea să se încheie în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Samantha Stosur, scor 1-6, 3-6, aproape identic cu cel de anul acesta (0-6, 3-6).