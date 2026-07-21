Spania a urcat pe primul loc în clasamentul echipelor naţionale de fotbal, stabilit de FIFA, după triumful de la Cupa Mondială 2026, făcând rocadă cu învinsa sa din finală, Argentina, care a coborât pe poziţia a doua.

Franţa a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în "finala mică" a Mondialului nord-american.

Brazilia şi Maroc au urcat câte o poziţie în clasament şi se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.

Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, şi a află acum pe 19, în timp ce Elveţia a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziţia a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.

Mexic, una dintre gazdele competiţiei a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziţii şi se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în şaisprezecimile de finală.

România, care nu a participat la Cupa Mondială 2026, se află pe locul 52, mai sus cu două poziţii faţă de ierarhia precedentă.

Clasamentul FIFA la data de 20 iulie

1 (2). Spania 1.995,88 puncte

2 (1). Argentina 1.970,37

3 (3). Franţa 1.948.97

4 (4). Anglia 1.922.83

5 (6). Brazilia .1804.92

6 (7). Maroc 1.803.99

7 (5). Portugalia 1.787.85

8 (9). Belgia 1.778.36

9 (8). Olanda 1.775.54

10 (14). Mexic 1.754.30

11 (13). Columbia 1.739.89

12 (10). Germania 1.726.22

13 (11). Croaţia 1.723.05

14 (19). Elveţia 1.710.88

15 (12). Italia .1704.73

16 (17) SUA 1.690.33

17 (18). Japonia 1.673.68

18 (15). Senegal 1.653.43

19 (31). Norvegia 1.651.29

20 (16). Uruguay 1.634.70

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52 (54). România 1.455.89

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Următoarea actualizare a clasamentului mondial FIFA va avea loc pe 7 octombrie. Agerpres