FIFA l-a desemnat pe Rodri cel mai bun jucător al turneului, iar presa spaniolă consideră că mijlocașul de la Manchester City are șanse reale inclusiv la cucerirea Balonului de Aur în 2026.

New York Times: Lionel Messi, cel mai bun jucător de la CM 2026

Totuși, părerile nu sunt unanime. New York Times a realizat topul celor mai buni 50 de jucători de la Cupa Mondială, iar Rodri este plasat doar pe locul 3 în această ierarhie, după finalistul Lionel Messi și semifinalistul Kylian Mbappe.

"Excelența colectivă a Spaniei este reflectată de faptul că viitoarea campioană are nu mai puțin de nouă jucători în top 25 al acestui clasament. Totuși, niciun fotbalist nu a avut un impact mai mare la această Cupă Mondială decât Messi. Păcat că coechipierii săi din Argentina nu i-au oferit șansa de a transforma finala într-un meci mai echilibrat și mai interesant", a notat The Athletic în dreptul lui Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător al Mondialului.

Pe locul secund în această ierarhie apare Kylian Mbappe, atacantul Franței care a cucerit titlul de golgheter la Cupa Mondială.

"Mbappe și-a asigurat Gheata de Aur, terminând Cupa Mondială în postura de golgheter, după ce a marcat două goluri superbe împotriva Angliei în finala mică. La doar 27 de ani, el este deja cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, cu 22 de goluri. Având în vedere vârsta sa, este foarte probabil să joace și la ediția din 2030, unde și-ar putea mări recordul până la un nivel greu de atins de viitorii urmăritori", a mai scris New York Times.

Despre Rodri, căpitanul noii campioane mondiale, americanii au notat: "Pe lângă faptul că a fost căpitanul Spaniei, campioana mondială, și a fost desemnat cel mai bun jucător al acestui Campionat Mondial, Rodri este simbolul perfect al stilului de joc colectiv practicat de spanioli. A fost un drum lung și dificil după ruptura la nivelul ligamentelor încrucișată suferită în urmă cu aproape doi ani, însă pe cea mai mare scenă a fotbalului a demonstrat că a revenit, în sfârșit, la cel mai înalt nivel al său".

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