Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competiţiile sportive, obligaţiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool, noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool - categorie în care intră şi berea - comercializate însă numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

De asemenea, organizatorii sunt obligaţi ”să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum şi locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucţionată vizionarea spectacolului sportiv”. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfăşura spectacole pirotehnice doar cu societăţi specializate şi doar cu un anumit tip de produse pirotehnice.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan şi a fost publicată luni seară în Monitorul Oficial.

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGII

Conform modificărilor, pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, organizatorul se asigură că toate uşile şi porţile de ieşire ale stadionului, precum şi toate porţile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc rămân descuiate, dar vor fi păzite în permanenţă de un agent de ordine, numit agent special, pentru evitarea actelor abuzive şi asigurarea evacuării imediate în caz de urgenţă.

În ceea ce priveşte consumul de băuturi alcoolice, organizatorii vor avea următoarele obligaţii:

- să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă, cu excepţia băuturilor slab alcoolizate, cu maximum 5,5% alcool, care se vor comercializa numai în pahare din hârtie sau din material plastic

- să afişeze, în locuri vizibile, atenţionări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice

- să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic fără capac

- în lojele şi zonele de ospitalitate premium, cu acces exclusiv şi controlat, care nu sunt destinate vânzării către publicul general, separate de tribunele cu acces general, organizatorul poate asigura, în condiţiile legii, ale autorizaţiilor aplicabile şi ale planului de acţiune, servirea şi consumul de băuturi alcoolice în regim de ospitalitate/catering. În aceste zone nu se aplică limita de concentraţie alcoolică şi nici cerinţa privind paharele fără capac din hârtie sau din material plastic

Alte obligaţii sunt:

- să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli

- să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală în orice locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate

Legea reglementează şi accesul persoanelor cu nevoi speciale la evenimentele sportive:

- să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum şi locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucţionată vizionarea spectacolului sportiv

- în cazul stadioanelor destinate desfăşurării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional, să se asigure că minimum 10% din capacitatea peluzei gazdă poate fi amenajată şi omologată ca zonă destinată vizionării evenimentelor sportive din poziţia în picioare «safe standing», cu respectarea normelor de siguranţă stabilite de autorităţile competente şi de regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale. Aceste zone vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie specifice, având ca scop creşterea siguranţei spectatorilor, îmbunătăţirea atmosferei sportive, facilitarea accesului suporterilor şi dezvoltarea culturii participative a suporterilor

De asemenea, pentru siguranţa pe stadion, organizatorii vor trebui:

- să efectueze la intrarea în arena sportivă un control corporal preventiv al persoanelor şi al bagajelor acestora

- să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, obiecte interzise precum făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive sau incendiare, indiferent de gradul de clasificare, dar şi arme şi muniţii de orice fel, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant-lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a persoanelor care au asupra lor ”mijloace de publicitate vizuală” cu simboluri, sloganuri ori texte cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate

- să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise

- să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare diferite şi direcţionarea accesului la acestea pe trasee separate

Legea permite organizarea de spectacole puirotehnice, în anumite condiţii:

- Organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive poate desfăşura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată şi autorizată conform legii şi doar pe stadioane şi doar cu un anumit tip de produse pirotehnice

- Organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive trebuie să includă în planul de acţiune detaliile referitoare la spectacolul pirotehnic şi să se asigure că societatea responsabilă de desfăşurarea acestuia deţine toate autorizaţiile legale necesare

- Spectacolul pirotehnic are loc într-o zonă rezervată, determinată în funcţie de distanţele de siguranţă ale articolelor pirotehnice utilizate şi de efectele acestora, astfel încât să se asigure siguranţa persoanelor şi a bunurilor

- Accesul în zona rezervată spectacolului pirotehnic este permis doar persoanelor autorizate

- Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis

Prevederi referitoare la organizarea adunărilor publice:

- Organizatorul trebuie să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se desfăşoară manifestări cultural-artistice şi sportive cu acces controlat.

CE SPUNE INIŢIATORUL LEGII, DEPUTATUL AUR CIPRIAN PARASCHIV

”A fost promulgată Legea care spune adio abuzurilor pe arene şi deschide drumul evenimentelor sportive princare românii se vor bucura cu adevărat de spectacol, iar cluburile şi federaţiile vor beneficia de surse noi de venituri! Lupta a fost lungă şi grea, dar nimic nu e prea mult când vine vorba de sportul românesc şi generaţiile de români care se formează prin sport practicându-l sau devenindu-i suporteri. Aşteptăm publicarea în Monitorul Oficial şi, deja, vom vedea foarte curând pe arenele sportive din ţară ce înseamnă o experienţă 2026 pentru români”, a scris Paraschiv pe Facebook, numind intrarea în vigoare a nilor reglementări ”vestea anului pentru suporterii români”.