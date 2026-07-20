Tragere la sorți, turul 3 Champions League, de la 13:00 | Cu cine poate juca Universitatea Craiova

După ce a trecut de ML Vitebsk, Universitatea Craiova se va duela cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Meciurile se vor juca miercuri, 22 iulie, în Bulgaria, și marți, 29 iulie, în Bănie.

În cazul în care va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova nu va fi cap de serie. UEFA a anunțat, luni, lista restrânsă cu posibilele adversare ale echipei lui Filipe Coelho:

Câștigătoarea din duelul Larne FC (Irlanda de Nord) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Câștigătoarea din duelul FC Thun (Elveția) - Dinamo Zagreb (Croația)

Câștigătoarea din duelul Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - Slovan Bratislava (Slovacia)

Câștigătoarea din duelul Aarhus (Danemarca) - Lech Poznan (Polonia)

Câștigătoarea din duelul KF Egnatia (Albania) - NK Celje (Slovenia)

Câștigătoarea din duelul Omonia Nicosia (Cipru) - Kairat Almaty (Kazahstan)

Meciurile din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor se vor disputa pe 4/5 august (turul) și 11 august (returul).

Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Europa League, în cazul în care e eliminată de Levski Sofia

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Europa League va fi organizată tot astăzi, de la 14:00.

În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova va coborî în turul 3 preliminar din Europa League, unde va fi cap de serie și ar putea da peste una dintre următoarele:

Pierzătoarea din duelul Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda)

Pierzătoarea din duelul Mjallby AIF (Suedia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Pierzătoarea din duelul Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - Slovan Bratislava (Slovacia)

Meciurile din turul 3 preliminar al Europa League se vor disputa pe 6 august (turul) și 13 august (returul).