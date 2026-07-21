Va mai juca Messi la echipa națională? Anunțul făcut în Argentina după finala Cupei Mondiale

Ajuns la 39 de ani, Messi că are șanse minime să joace și la ediția din 2030 a Cupei Mondiale. S-a discutat intens despre posibilitatea ca meciul cu Spania să fi fost chiar ultimul la națională pentru fotbalistul care a câștigat de 8 ori Balonul de Aur.
Lionel Messi ar urma să mai joace măcar un meci la naționala Argentinei înaintea retragerii
Cu toate acestea, jurnaliștii de la TyC Sports dau asigurări că "Messi nu a jucat ultimul meci pentru Argentina". Publicația amintită notează că fotbalistul lui Inter Miami nu i-ar fi anunțat pe cei apropiați că ar vrea să se retragă de la echipa națională.
Messi nu ar fi luat încă o decizie clară, însă "logic ar fi ca ultimul său meci să fie în fața fanilor argentinieni", mai scrie TyC Sports. Următoarele meciuri ale Argentinei vor fi în luna septembrie, adversarele nefiind încă stabilite.
- 207 meciuri și 125 de goluri a strâns Messi la naționala Argentinei. A câștigat Cupa Mondială, două trofee Copa America și Finalissima.
Mesajul postat de Lionel Messi după finala CM 2026
La o zi după ce Argentina a pierdut finala cu Spania, Lionel Messi a rupt tăcerea. Legendarul fotbalist argentinian a postat un mesaj cuprinzător pe rețelele sociale în care
”Durerea este foarte mare și va fi greu să se vindece această rană. Dar rămân și cu toate momentele frumoase... Meciurile pe care le-am întors dăruind totul vor rămâne pentru totdeauna în memorie, la fel ca sprijinul unei întregi țări care, alături de munca și efortul acestui grup, ne-a ajutat să fim din nou printre cele mai bune echipe din lume.
Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, însă această echipă a ajuns în două finale consecutive de Cupă Mondială.
Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj și pentru toate gândurile bune. Încă o dată am reușit să unim întreaga țară și să împărtășim cu toții mândria imensă de a fi argentinieni.
De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea titlului mondial”, a spus Lionel Messi la Instagram.