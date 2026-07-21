Va mai juca Messi la echipa națională? Anunțul făcut în Argentina după finala Cupei Mondiale

Ajuns la 39 de ani, Messi că are șanse minime să joace și la ediția din 2030 a Cupei Mondiale. S-a discutat intens despre posibilitatea ca meciul cu Spania să fi fost chiar ultimul la națională pentru fotbalistul care a câștigat de 8 ori Balonul de Aur.

Lionel Messi ar urma să mai joace măcar un meci la naționala Argentinei înaintea retragerii

Cu toate acestea, jurnaliștii de la TyC Sports dau asigurări că "Messi nu a jucat ultimul meci pentru Argentina". Publicația amintită notează că fotbalistul lui Inter Miami nu i-ar fi anunțat pe cei apropiați că ar vrea să se retragă de la echipa națională.

Messi nu ar fi luat încă o decizie clară, însă "logic ar fi ca ultimul său meci să fie în fața fanilor argentinieni", mai scrie TyC Sports. Următoarele meciuri ale Argentinei vor fi în luna septembrie, adversarele nefiind încă stabilite.