Românca a ajuns pentru a doua oară în cariera ei la Openul francez până în sferturile de finală. Prima dată se întâmpla în 2009, când era învinsă de Samantha Stosur, scor 1-6, 3-6.

Acum, accederea Soranei în semifinalele de la Roland Garros i-a fost respinsă de puștoaica Mirra Andreeva (19 ani), după un meci care a durat 57 de minute. Cu 6-0, 6-3 s-a impus sportiva din Federația Rusă la Paris.

Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”

Miercuri, la o zi după înfrângerea cu Andreeva, Cîrstea a revenit în România. Sportiva a fost întâmpinată de reprezentanții mass-media la Aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni.

”Au fost două săptămâni extrem de frumoase. Un turneu în care am jucat foarte bine. În sferturi a fost o zi mai nefastă și Mirra a jucat excelent. Per total, rămân cu un sezon de zgură foarte frumos. Sunt împlinită”, a spus Cîrstea.

Românca a fost întrebată și despre retragere, având în vedere că a anunțat că 2026 este ultimul an în care va mai juca tenis. Ea a explicat că nu va reveni asupra deciziei și că vrea să se bucure de fiecare moment din acest sezon.

”(n.r. Ce trebuie să faci ca să nu te lași? Să continui?) În momentul de față suntem abia în mai. Vedem cum va decurge anul. Decizia mea e neschimbată și nu vreau să mă gândesc asupra ei. Vreau să mă bucur de fiecare turneu, să mă bucur pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an.

(n.r. Ce te face să te retragi?) Era o decizie personală, pe care în momentul de față nu vreau să o spun. Îmi doream o familie și cred că e normal pentru cineva la vârsta mea. Anul ăsta momentan e peste așteptări și vreau să mă bucur de orice”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea câștigă 470.000€ după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Ajunsă pentru a doua oară în sferturile Roland Garros, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de €470,000, care îi răsplătește cu peste o sută de mii de euro fiecare succes obținut pe tabloul principal în acest an.

Cîrstea nu a reușit oricum calificarea în faza ultimelor opt, ci fără set pierdut în confruntările cu Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang. Împotriva argentiniencei întâlnite în turul trei, Cîrstea a câștigat în minimum de game-uri, 6-0, 6-0.

De partea opusă, Mirra Andreeva a încasat trei sferturi de milion de euro, după accederea în semifinalele competiției.