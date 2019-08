US OPEN 2019 | Mihaela Buzarnescu, eliminata de Andrea Petkovic in primul tur dupa o ora si 37 de minute de joc 

Mihaela Buzarnescu a fost eliminata de la US Open

Numarul 129 WTA, Mihaela Buzarnescu a fost eliminata in primul tur la US Open, fiind invinsa de germanca Andrea Petkovic, scor 6-3, 6-4, la capatul unui meci cu durata de o ora si 37 de minute.

Romanca a fost condusa cu 4-0 in primul set, moment greu din care a castigat trei game-uri consecutive, insa apoi si-a pierdut serviciul, iar Petkovic n-a ezitat sa faca un hold care sa ii asigure primul set.

Setul al doilea a fost mai echilibrat, cu romanca intrand mai mult in teren si fiind mai ofensiva. Eficacitatea jocului Mihaelei Buzarnescu a crescut considerabil, insa nu si eficienta la convertirea mingilor de break, romanca ratand nu mai putin de 4 astfel de sanse in setul secund.

Desi Buzarnescu a facut un set doi bun, jucatoarei din Romania i-a lipsit luciditatea in momentele importante ale jocului. Drept urmare a acestei victorii, Andrea Petkovic va avea sansa de a se duela in turul al doilea cu dubla campioana de la Wimbledon, Petra Kvitova.

Ziua a doua de concurs de la US Open continua cu Simona Halep si Sorana Cirstea. Halep va juca cu Nicole Gibbs in jurul orei 21:00, intrucat meciul Tsitsipas vs. Rublev nu se va incheia in minimum de seturi, urmand ca Sorana Cirstea sa isi inceapa parcursul la Openul Statelor Unite ale Americii intr-un meci cu Katerina Siniakova, dupa miezul noptii.