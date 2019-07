WIMBLEDON 2019 | SIMONA HALEP-MIHAELA BUZARNESCU, 6-3, 4-6, 6-2! Cu cine va juca Halep in turul urmator

Simona Halep a castigat prima intalnire cu Mihaela Buzarnescu din circuitul WTA, in turul 2 la Wimbledon.

Simona Halep va juca in turul urmator imoptriva bielorusei Victoria Azarenka (29 ani). Ocupa locul 40 in clasamentul WTA si nu a castigat niciodata turneul de la Wimbledon la simplu, doar la dublu in 2004 si 2005. Ca si turnee de mare slem a castigat Austrlian Open si US Open, ambele in 2005.

In aceasta editie a turneului de la Wimbledon, Azarenka a eliminat-o pe Alize Cornet in primul tur cu 2-0 la seturi, iar in al doilea tur a scos-o pe Aja Tomljanovic.

Simona Halep H2H Victoria Azarenka



Va fi a 5 intalnire intre Halep si Azarenka. Primul meci a fost in 2012 la turneul din Qatar, unde Azarenka s-a impus cu 2-0 in optimi. A doua intalnire a fost la turneul de la Linz in Austria, unde Azarenka s-a impus cu 6-1, 6-1. In sferturile de finala de la US OPEN din 2015 s-au intalnit pentru a treia oara, iar Halep a trecut cu 2-1 la seturi de bielorusa. La turneul de la Wimbledon din 2017, in optimi s-au intalnit pentru a patra oara, iar Halep s-a impus cu 7-6, 6-2.