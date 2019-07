SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | Miki Buzarnescu, singura care i-a luat set Simonei la Wimbledon: "Sper sa ramana asa! Trebuie sa fie puternica"

Mihaela Buzarnescu vrea sa ramana singura care i-a luat un set Simonei Halep la Wimbledon in acest an. "Lumea isi va aminti de Halep doar daca va lua trofeul", spune Nastase.

Mihaela Buzarnescu a chinuit-o pe Halep in turul 2 de la Wimbledon. A fost singurul meci castigat in 3 seturi de Halep.

"Cum poti sa o invingi pe Serena? Trebuie sa fii puternica, mai putenica decat ea, si sa ai rabdare; Simona are rabdare si Simona nu cedeaza niciun moment", a spus Miki Buzarnescu.

Si Dan Petrescu a vorbit despre finala pe care Simona Halep o va juca impotriva Serenei Williams.

"Eu imi doresc foarte mult, dar sunt sceptic, sincer! Doamne ajuta sa fie victorie! Toti ne dorim asta. Domnul Tiriac a zis ca va fi o legenda. Oricum e o legenda pentru mine", a spus si antrenorul CFR-ului.

Ilie Nastase a pierdut doua finale la Wimbledon.

"Daca nu esti castigator, nu te baga nimeni in seama ca finalist, ca sa stiti. Eu de doua ori am fost finalist si nu m-a bagat nimeni in seama", a spus si Nastase.

