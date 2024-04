Jucând în al doilea său turneu de Grand Slam, Emma Răducanu a reușit o performanță istorică pe care niciun alt jucător nu o realizase până atunci, când a câștigat US Open-ul din 2021 din postura de calificată.

La acea vreme, jucătoarea cu origini românești avea doar 18 ani și a câștigat toate cele 10 meciuri în seturi consecutive, devenind prima jucătoare venită din calificări care reușea să se impună la un turneu de Grand Slam.

Aproape trei ani mai târziu, la 21 de ani, britanica a rămas cu un singur titlu, dat fiind accidentările și rezultatele inconsistente ce i-u marcat sezoanele din 2022 și 2023. După mai multe intervenții chirurgicale, Emma Răducanu și-a făcut revenirea în tenis acest an și a arătat semne pozitive atât în jocul său, cât și fizic.

În ultimele luni, mulți s-au întrebat dacă o Emma Răducanu în formă maximă ar putea să își îndeplinească în cele din urmă obiectivul de a concura pentru Grand Slam-uri în viitor. Petkovic, fostă numărul 8 mondial, nu are nicio îndoială că fostul număr 10 mondial, Răducanu, ar putea fi o jucătoare de top în viitor.

"În primul rând și cel mai important: tinerețea ei. Dacă aș fi la fel de tânără ca ea, aș crede că pot face orice," a spus Petkovic, pentru Eurosport.

"Ea are avantajul de a nu îi fi frică să câștige un turneu de Grand Slam. Pur și simplu pentru că a mai făcut-o în trecut, la US Open.

Acesta este un avantaj mental pe care nu i-l poate lua nimeni. Acest titlu a venit doar puțin prea repede. A câștigat mai multe meciuri la turneul din New York decât a jucat anterior în turul WTA.

A fost o situație nebunească care nu se întâmplă prea des. Sunt sigură că își va regăsi echilibrul. Odată ce Emma câștigă unul sau două meciuri de Grand Slam, va deveni cu adevărat periculoasă." a adăugat jucătoare de origine germană.

Andrea Petkovic says Emma Raducanu’s US Open title came too quickly, but she’ll find her feet again, ‘She won more matches in New York than she had played on the WTA Tour’

“If I was as young as she is, I would still believe I could do anything. She has the advantage that she… pic.twitter.com/tea1NbIh6g