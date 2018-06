"Stephens este capabila sa-i RUINEZE ziua Simonei!" Analiza facuta de BBC inaintea finalei Roland Garros

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep nu se mai gandeste la cele 3 finale pierdute. A declarat dupa victoria in fata lui Garbine Muguruza ca nu simte vreo presiune inaintea finalei: "Am pierdut de 3 ori pana acum si nimeni n-a murit" au fost cuvintele care arata ca romanca gestioneaza mult mai bine situatia fata de anul trecut.

O spun cei de la BBC care o considera pe Simona Halep mare favorita la castigarea editiei din 2018 a Roland Garros. Insa adversara, Sloane Stephens, nu trebuie scoasa din calcule.

"La fel ca anul trecut, Simona Halep merge in finala Openului Francez ca favorita la castigarea primului ei titlu de Grand Slam. A jucat magnific si a aratat forta in fata Garbinei Muguruza in semifinale si se vede naturaletea ei pe zgura.

Insa statutul de favorita si faptul ca este numarul 1 mondial aduce presiune mai ales cand ea a pierdut deja 3 finala de Grand Slam. Pare insa mult mai relaxata in fata provocarii, recunoscand ea insasi ca exista lucruri mai grave in viata decat sa nu castigi niciun Grand Slam.

Sloane Stephens poate ca e outsider, dar este mai mult decat capabila sa-i ruineze ziua Simonei. Are un palmares consistent la Roland Garros si se misca exceptional pe toate suprafetele. Iar americanca a demonstrat ca este femeia marilor ocazii. Stephens a fost in 6 finale, inclusiv cea de anul trecut de la US Open, si le-a castigat pe toate!" scrie corespondentul BBC, Russell Fuller.