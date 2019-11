SPECTACOL marca RAFA NADAL! Spaniolul face SHOW la Cupa Davis! Vezi ce lovitura NEBUNA a putut sa inventeze liderul ATP

Spania nu a debutat la Cupa Davis, dar Rafael Nadal a facut deja show in tribunele Arenei Caja Magica din Madrid.

Arena care poate reuni peste 12.000 de spectatori la un meci de tenis a fost umpluta pe jumatate la unul dintre antrenamentele liderului mondial. Nadal nu si-a dezamagit admiratorii, reusind una dintre cele mai spectaculoase lovituri ale anului in tenisul masculin.

Rafael Nadal: „Suprafata nu e preferata noastra.”

„Este un eveniment nou, asadar trebuie sa fim vigilenti. Fiecare meci conteaza. E o grupa complicata, care se joaca pe o suprafata care nu e tocmai preferata noastra (n.r. hard indoor). Dar intreaga echipa e concentrata si stiu ca toti ne-am antrenat foarte bine”, a declarat Rafa Nadal inaintea startului competitional al Spaniei in Cupa Davis 2019.

Reprezentativa ibericilor a fost repartizata la prima editie a Cupei Davis cu noul format in grupa B, alaturi de Rusia si Croatia. In primul meci al acestei grupe, rusii au invins croatii cu 3-0.

Spania lui Rafael Nadal va infrunta in primul meci la Cupa Davis selectionata Rusiei, la care absenteaza Daniil Medvedev. In lotul acestora se regasesc Andrey Rublev, Karen Khachanov si Evgeny Donskoy, in vreme ce pentru spanioli pot evolua Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez si Marcel Granollers.