SOC LA TURNEUL CAMPIONILOR! Semifinale fara Djokovic si Nadal! Tecau si Rojer au fost eliminati 

Rafael Nadal nu a fost ajutat de jocul rezultatelor in grupa Andre Agassi, Daniil Medvedev pierzand si cel de-al treilea meci disputat la actuala editie a Turneului Campionilor, scor 4-6, 6-7 in fata germanului Alexander Zverev.

Turneul Campionilor 2019 ajunge astfel in faza semifinalelor cu Roger Federer calificat, dar fara primii doi jucatori ai clasamentului ATP, Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Tsitsipas vs. Federer si Thiem vs. Zverev, semifinalele Turneului Campionilor 2019

Programul semifinalelor la Turneul Campionilor va cuprinde patru meciuri in aceeasi zi.

• 14:00 – Klaasen / Venus vs. Cabal / Farah

• 16:00 – Stefanos Tsitsipas vs. Roger Federer

• 20:00 - Herbert / Mahut vs. Kubot / Melo

• 22:00 – Dominic Thiem vs. Alexander Zverev

La dublu, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au ramas cu o singura victorie la finalul fazei grupelor, cedand in ultima partida in fata dublului francez Herbert / Mahut, scor 3-6, 6-7. Tecau si Rojer, campioni in 2015 la aceasta competitie au incheiat grupa Max Mirniy pe locul al treilea, cu un setaveraj de 3-5.

Federer il conduce cu 3-1 pe Tsitsipas la scorul meciurilor directe, dar a pierdut in fata grecului in acest an, in optimile Australian Open.

Intr-a doua semifinala individuala, Thiem are avantajul moral in confruntarile cu Zverev, invingandu-l de cinci ori din sapte oportunitati pana in prezent. Cea mai recenta intalnire intre austriac si german a avut loc in sferturile de la Roland Garros din 2018, cand Zverev a fost invins in minimum de seturi.