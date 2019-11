COMEBACK KING! Nadal revine MIRACULOS cu Tsitsipas si asteapta jocul rezultatelor pentru calificarea in semifinale la Turneul Campionilor

Rafael Nadal l-a invins pe Stefanos Tsitsipas in ultima etapa a fazei grupelor, scor 6-7, 6-4, 7-5, la finalul unei partide care a cuprins 2 ore si 54 de minute de joc.

Nadal nu este deocamdata sigur de calificarea in semifinale, intrucat are nevoie ca Daniil Medvedev sa il elimine pe Alexander Zverev in aceasta seara.

Rafael Nadal, asteptat de Roger Federer in cazul unei calificari in semifinale

La fel ca in meciul cu Daniil Medvedev, in care a revenit de la 1-5 in decisiv si a salvat o minge de meci la 2-5, Nadal a fost dispus la efort si a demonstrat o motivatie iesita din comun pentru o faza atat de tarzie in sezon.

Tsitsipas a servit 11 asi de-a lungul acestei partide, dar acest lucru nu l-a impiedicat pe Nadal sa ramana in joc si sa faca abstractie de jocul de altminteri foarte solid al tanarului tenismen grec in varsta de 21 de ani.

Nadal poate castiga pentru prima oara in cariera Turneul Campionilor, dar pentru acest lucru are nevoie ca Medvedev sa il invinga pe Zverev. De mentionat ca Daniil Medvedev este deja eliminat de la Turneul Campionilor.

In conditiile in care Zverev va castiga meciul de astazi, Nadal va fi eliminat din cauza setaverajului, dar va incheia anul pe primul loc al clasamentului ATP.