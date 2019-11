Nadal, FURIOS pe un jurnalist dupa meciul cu Zverev: "Serios, ma intrebi asta? Intrebarea asta e un c***t!"

Rafael Nadal a fost scandalizat de o intrebare pusa de jurnalistul italian Ubaldo Scanagatta in cadrul conferintei de presa organizate dupa infrangerea suferita de liderul ATP in fata germanului Alexander Zverev la Turneul Campionilor, scor 2-6, 4-6.

Rafa a fost intrebat daca nivelul sau de concentrare pe tenis ar fi scazut in urma nuntii pe care a sarbatorit-o cu Francisca Maria Perello in data de 19 octombrie a acestui an.

Some fair play from Rafa here. pic.twitter.com/rnYXrlBEPn — José Morgado (@josemorgado) November 12, 2019

Rafa Nadal: „Serios, ma intrebi asta? Ok, continuam cu intrebarile in spaniola, pentru ca intrebarea asta e un c***t.”

Scanagatta: „In seara asta ai jucat foarte scurt si nu stiu de ce, tu nu obisnuiesti sa joci asa. Pentru unii oameni sa te casatoresti e un lucru important si care le poate distrage atentia. Concentrarea ta pe tenis a fost un pic diferita chiar daca esti cu aceeasi fata de 15 ani incoace.”

Rafa: „Sincer, ma intrebi asta? E o intrebare serioasa sau o gluma?”

Scanagatta: „E o intrebare serioasa.”

Rafa: „Da? Ok. E o mare surpriza pentru mine ca ma intrebi asta, eu fiind cu aceasta fata de 15 ani deja. Am o viata normala si o relatie stabila, si in opinia mea nu conteaza daca pui un inel pe deget sau nu. Poate pentru tine a fost total diferit cand te-ai casatorit, de cand timp esti cu...?”

Scanagatta: „Cu sotia mea sunt de 30 de ani.”

Rafa: „Si inainte? A, poate nu erai sigur ca vrei sa te casatoresti cu ea si de asta intrebi. Ok, trecem la intrebarile in spaniola pentru ca asta a fost un c***t. Multumesc foarte mult,” a raspuns acid Rafa Nadal.



Nadal si-a anuntat intentia de a participa la Cupa Davis de saptamana viitoare

„Nu am putut solicita zona afectata de sambata trecuta, dar azi nu am avut nicio problema abdominala azi si nu am simtit durere in acea zona. Sascha a jucat foarte bine, iar eu slab. Conditia fizica nu este deloc o scuza, iar la sfarsit tot ce conteaza e ca trebuie sa joc mult mai bine,” a declarat Rafael Nadal dupa infrangerea cu Alexander Zverev.

„Stiam ca va fi dificil la inceput, dat fiind ca perioada de recuperare de dupa accidentare a fost foarte scurta, dar suntem aici incercand sa castigam meciuri. Raman la gandirea mea pozitiva. Sunt competitiv, chiar daca azi nu am fost. De asta sunt cel mai dezamagit pentru ca, stiind ca nu sunt la 100% in materie de sentimente, miscare in teren, incredere sau lovituri, aveam nevoie de cel mai bun spirit competitiv al meu. Nu am fost unde ar fi trebuit sa fiu, cu privire la acest aspect. Lucrul acesta ma dezamageste cel mai puternic,” a completat liderul ATP.

„Nu stiu daca voi fi in stare sa joc Cupa Davis, ca sa fiu sincer. Dar sper sa pot juca si sunt motivat sa fac astfel incat dorinta mea sa devina realitate,” s-a pronuntat campionul Roland Garros si US Open 2019 cu privire la prima editie a Cupei Davis cu noul format. Competitia internationala de tenis va avea loc intre 17-24 noiembrie la Madrid, pe Arena Caja Magica.