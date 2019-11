TURNEUL CAMPIONILOR | Meci de FOC si victorie la limita pentru Nadal! A salvat o minge de meci si a revenit de la 1-5 in decisiv

Din articol Rafael Nadal inca poate pierde locul 1 ATP

Rafael Nadal si-a pastrat in-extremis sanse pentru calificarea in semifinalele Turneului Campionilor.

Rafael Nadal si-a pastrat in-extremis sanse pentru calificarea in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce a revenit de la 1-5 in setul decisiv al rejucarii finalei US Open. Condus de Medvedev in al treilea set aparent hotarator, Nadal s-a impus incredibil reusind sa castige 5 game-uri la rand in mansa finala, dupa care tiebreak-ul, scor 7-4. Nadal a salvat o minge de meci, la 2-5.

Calificarea lui Nadal in semifinale se va decide vineri, atunci cand Rafa se va duela cu Stefanos Tsitsipas, jucator care s-ar putea califica intre timp in semifinale, daca il invinge in aceasta seara pe Alexander Zverev.

Meciul s-a intins pe durata a doua ore si 49 de minute de joc. Nadal pierduse in primul meci in fata germanului Alexander Zverev, impotriva caruia avuse pana acum un palmares imaculat, scor 5-0 la meciurile directe.

Novak Djokovic este tenismenul care inca poate profita cel mai mult de pe urma parcursului ibericului la aceasta competitie. Nadal poate fi intrecut in clasametul ATP in cazul in care nu va accede in semifinale, iar sarbul il va invinge pe Federer, dupa care se va califica in finala competitiei.

Nadal a obtinut punctele puse in joc in ciuda unui joc magnific facut de Daniil Medvedev pe primul serviciu, rusul servind 21 de asi si executand 36 de lovituri direct castigatoare.

Rafa a stat mai bine la capitolul greselilor nefortate, comitand 17 de acest fel, fata de cele 27 ale rusului.

A fost prima victorie a lui Rafael Nadal de dupa retragerea din semifinala turneului ATP Masters 1000 de la Paris.

Nadal il conduce acum pe Medvedev cu 3-0 la meciurile directe.