NADAL, OUT DE LA TURNEUL CAMPIONILOR?! Sansele spaniolului sa castige sunt foarte mici: "Fiecare zi de recuperare conteaza" 

Rafael Nadal a abandonat turneul de la Paris din cauza unei accidentari.

Participarea lui Rafael Nadal la Turneul Campionilor este pusa la indoiala de medicul personal al noului numar 1 ATP, doctorul Angel Ruiz Cotorro care a anuntat intr-un interviu acordat El Pais ca va sti raspunsul oficial abia sambata sau duminica.

Nadal ar trebui sa debuteze la Turneul Campionilor 2019, luni, 11 noiembrie, impotriva germanului Alexander Zverev. Problema ibericului a survenit sambata, in ziua semifinalei de la Paris, cand Rafa a acuzat dureri la nivelul abdomenului care l-au impiedicat sa joace cel mai bun serviciu al sau.

Doctorul lui Rafael Nadal: "Fiecare zi de recuperare conteaza"

"Vom parcurge toate etapele recuperarii si vom astepta pana la sfarsit. Acum putem sa iesim pe teren si sa incepem antrenamentele. Zi dupa zi vom rpimi raspunsurile cu privire la posibilitatea de joc a lui Rafa. Verdictul il vom afla sambata sau duminica. Ne bucuram ca nu este vorba despre o ruptura, pentru ca in acel caz ar fi fost complicat, dat fiind ca termenii limita sunt foarte apropiati. Exista o dilatare a unor fibre musculare, cu micro-fracturi de nivel microscopic, dar nu exista vreo ruptura care ar necesita operatie. Trebuie doar sa relaxam acea zona si o putem face in aceste zile", a afirmat Angel Ruiz.

"Totul a decurs bine la Paris, pana si problema de la mana se ameliorase. Insa la unul dintre ultimele servicii pe care le-am jucat la antrenamentul dinaintea semifinalei (n.r. cu Denis Shapovalov) am simtit o mica durere in zona abdominala. Nu am fost capabil sa servesc la un competitiv", a declarat Rafael Nadal in conferinta de presa sustinuta la Paris in cadrul careia spaniolul si-a anuntat retragerea din turneu.

Nadal a fost repartizat in grupa Andre Agassi, alaturi de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas si Alexander Zverev.

In clasamentul ATP, Rafa are numai 640 de puncte avans fata de Novak Djokovic, ecart care poate fi rasturnat in cazul in care sarbul castiga competitia de la Londra, iar Nadal nu reuseste sa isi adjudece mai mult de o victorie.