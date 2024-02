Formația antrenată de Marius Șumudică a evoluat, în deplasare, împotriva celor de la Istanbulspor, ultima clasată în competiția internă.

Fără victorie în 2024, Gaziantep avea nevoie de victorie pentru a încerca să urce de pe locurile retrogradabile, iar Denis Drăguș a avut un rol decisiv pentru echipă.

Gol spectaculos marcat de Denis Drăguș

Gazdele au deschis scorul în minutul 7, însă Gaziantep a reușit să egaleze după primul sfert de oră de joc.

Denis Drăguș a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins pe portarul advers cu o diagonală perfectă, plasată direct în plasa laterală.

În a doua repriză, Denis Drăguș a adus-o în avantaj pe Gaziantep după golul înscris din penalty, ajungând la 12 reușite pentru formația turcă.

Super goal by Denis Drăguş İstanbulspor 1-1 Gaziantep FKpic.twitter.com/26Jr4VEIsg — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 11, 2024

Denis Drăguș, cuvinte de laudă pentru Marius Șumudică

Fotbalistul român a mărturisit că Marius Șumudică a avut un rol important în revenirea de formă, explicând că tehnicianului de la Gaziantep i se datorează perioada bună pe care o are în prezent.

"După ce am vorbit cu Şumudică, am avut încredere totală. După ce am închis telefonul primit de la dânsul, eram convins de alegerea pe care vreau să o fac şi mă felicit pentru acestă decizie.

Felul lui de a pune problema, de a vorbi cu tine îţi dă toată încrederea şi atunci n-am ezitat. A spus că o să mi se schimbe viaţa.

Nu cred că am mai început atât de bine, poate doar când eram în România să fi început aşa când eram foarte tânăr, când am debutat la naţională, dar în străintate n-am mai avut parte de un aşa început de sezon", a povestit Denis Drăguș, potrivit Orange Sport.