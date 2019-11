Nadal ii ridica mingea la fileu lui Federer! "As fi un antrenor mai bun, mult mai bun decat Roger!" Declaratia savuroasa a spaniolului

„Clar, mult mai bun decat Roger Federer”, a fost raspunsul lui Rafa Nadal cu care a lamurit numele antrenorului mai bun dintre el si Federer.

Declaratia spaniolului a avut loc in timpul Cupei Laver din acest an, competitie amicala organizata in numele fostului mare tenismen australian si castigata de Echipa Europei, in care Rafa si Roger au jucat ambii rolul de antrenor pentru coechipierii lor.

Rafael Nadal si Roger Federer ar putea fi antrenori de tenis ai Academiei Rafa Nadal dupa retragere

The return of coach Nadal.

He may be down, but @RafaelNadal is by no means out of the #LaverCup.

Federer and Tsitispas lead Isner and Sock 3-2 in Sunday's opening match.#TeamEurope pic.twitter.com/JKRdkURVFd