TURNEUL CAMPIONILOR | Campionul en-titre incepe in forta! Zverev il invinge prima oara pe Nadal, dupa 5 infrangeri consecutive cu ibericul

Ziua surprizelor in grupa Andre Agassi de la Turneul Campionilor

Dupa 5 infrangeri consecutive in fata lui Rafael Nadal, Alexander Zverev l-a invins pentru prima oara pe liderul mondial in prima etapa a Turneului Campionilor, scor 6-2, 6-4.

Meciul a durat 85 de minute, iar finalul acestuia l-a propulsat pe campionul en-titre pe prima pozitie a grupei Andre Agassi.

Favoritii grupei Andre Agassi, Nadal si Medvedev au fost invinsi de Zverev, respectiv Tsitsipas

"Atmosfera de aici este motivul pentru care jucatorii incearca sa se califice la acest turneu. A fost o seara speciala si va multumesc tuturor," a declarat Alexander Zverev la finalul partidei, vizibil descatusat de presiunea istoricului negativ pe care il avuse contra lui Rafa.

Zverev a servit intr-o maniera extraordinara. Media serviciilor expediate de tenismenul german a atins borna de 225km/h, iar numarul asilor a fost de unsprezece. Alexander si-a adjudecat 88% din punctele jucate cu primul serviciu, spre deosebire de 62% pentru Rafa.

Nadal a comis un numar nefiresc de greseli nefortate, 19, la egalitate cu adversarul sau, care a riscat insa semnificativ mai mult atat cu forehandul in cross, cat si cu backhandul in lung de linie.

De nerecunoscut la retur, inclusiv din cauza calitatii ridicate a serviciilor oponentului sau, Rafael Nadal nu a acuzat probleme fizice in timpul meciului si este posibil ca liderul ATP sa isi continue parcursul la Londra tintind calificarea in semifinale de pe locul secund.

In cazul in care acest lucru va fi reusit de iberic, Nadal s-ar intalni in cel mai probabil scenariu cu Novak Djokovic in penultimul act competitional.

Stefanos Tsitsipas a bifat prima victorie in fata lui Daniil Medvedev (1-5 H2H)

La fel ca Zverev impotriva lui Nadal, Tsitsipas disputase tot cinci meciuri in compania lui Medvedev si nu reusise niciun succes.

Totul s-a schimbat azi, cand grecul a facut un joc mult mai matur, schimband ritmul punctelor des si neoferindu-i "plictisitorului" (n.r. Tsitsipas a catalogat jocul lui Medvedev ca fiind plictisitor) prea mult timp de reactie.

Stefanos a jucat un tenis proactiv si a avansat la fileu atunci cand a avut ocazia, impunandu-se 7-6, 6-4, dupa 103 de minute de joc.

Etapa a doua in grupa Andre Agassi se va juca miercuri, 13 noiembrie, avand urmatorul program de meciuri:

• Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev (reeditarea finalei US Open 2019)

• Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev