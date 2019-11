Rafael Nadal, declaratii ingrijoratoare inainte de Turneul Campionilor: "Am inceput sa servesc, dar foarte incet". Cand joaca liderul ATP

Rafael Nadal a vorbit despre starea sa fizica inainte de inceperea Turneului Campionilor.

"Sa va tin la curent? Ok, sunt in Londra, fericit sa fiu aici. O iau zi cu zi, dupa Paris, unde am suferit o micro ruptura musculara la abdomen. Am nevoie sa observ cum decurg lucrurile. Am inceput sa servesc de ieri, dar foarte incet. Acum princialul obiectiv este sa fiu gata pentru luni, urmand indrumarile pe care doctorul mi le-a dat", a scris Rafael Nadal pe Twitter.

Mai devreme in aceasta saptamana, doctorul personal al numarului 1 ATP, Angel Ruiz declara ca participarea lui Rafa Nadal la Turneul Campionilor poate fi pusa sub semnul intrebarii, relatand de asemenea ca fiecare zi de recuperare poate fi cruciala.

Debutul lui Rafael Nadal la ATP Finals este programat pentru luni, 11 noiembrie, impotriva germanului Alexander Zverev, jucator impotriva caruia are un palmares imaculat, scor 5-0 la meciurile directe.

Nadal a fost repartizat in grupa Andre Agassi la Turneul Final al tenisului masculin, alaturi de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas si Alexander Zverev.

Update? Ok, I’m in London happy to be here. Taking it day by day after Paris (small abdominal tear). I need to see how things go, started serving yesterday very slowly. Right now the main goal is to be ready on Monday following the protocols that the doctor gave me