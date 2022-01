Soția lui Daniil Medvedev transmite un mesaj incredibil: „Nu are cum să câștige.”

Daniil Medvedev a făcut o declarație amuzantă după ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în semifinalele Openului Australian, ediția 2022. Rusul a trecut de jucătorul grec pentru a șaptea oară în nouă meciuri directe, scor 7-6, 6-4, 4-6, 6-1, în 2 ore și 30 de minute de joc.

Provocat de Jim Courier, Daniil Medvedev a motivat de ce are doar doi oameni în loja sa. „Majoritatea sportivilor vin cu mulți oameni după ei în Australia, soția ta, care vine de obicei, nu e aici acum. Știi că poți aduce și fani în lojă, nu? Trebuie doar să îi inviți. E cam goală,” i-a transmis fostul câștigător al Openului Australiei, americanul Jim Courier.

Excited to reach the final here again in ???????????????? @AustralianOpen pic.twitter.com/tMRtaSUSJv