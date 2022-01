Daniil Medvedev se face dușmanul australienilor: „Cei care s-au bucurat când serveam greșit au un IQ scăzut”

A patra zi de concurs la Australian Open a adus un blockbuster în Arena Rod Laver. Sub privirile a aproximativ 7000 de spectatori, Nick Kyrgios și Daniil Medvedev s-au duelat într-o partidă pasionantă care a electrizat publicul timp de 2 ore și 58 de minute.

Principalul favorit la câștigarea trofeului, în absența liderului ATP, Daniil Medvedev s-a impus în patru seturi, scor 7-6, 6-4, 4-6, 6-2, dar nu a părăsit Arena Rod Laver fără să calce pe nervi o parte a publicului australian aflat în tribune.

„Ai fost foarte calm și concentrat în această seară, nu ți-ai arătat emoțiile. A fost asta parte din strategia ta?”, l-a întrebat Jim Courier pe Daniil Medvedev, în interviul ținut pe teren, imediat după meci.

„Da, asta a fost singura mea opțiune, când ajungi să fii huiduit între prima și a doua servă. Nu e ușor, așa că a trebuit să rămân concentrat ca să câștig meciul,” a răspuns Daniil Medvedev, atrăgându-și un val de huiduieli din partea australienilor.

Imediat după ce australienii au început să îl huiduie, Daniil Medvedev a continuat, spunând: „Nu pot să îl aud pe Jim. Vă rog, arătați-i puțin respect, a câștigat trofeul aici, mulțumesc!”, cuvinte întâmpinate cu un nou val de huiduieli

„Vă rog, lăsați-l să vorbească. Dacă respectați pe cineva în lumea asta, măcar respectați-l pe Jim Courier,” a afirmat Medvedev.

„Nu cred că te huiduie, cred că spun 'Siuuuu', e ceva ce Cristiano Ronaldo spune când marchează un gol,” i-a răspuns Jim Courier.

„Înțeleg, dar ce spun eu e că n-a fost ușor, e greu să joci când ești huiduit între serve la minge de break,” a completat Medvedev.

