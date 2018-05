"Simona s-a chinuit sa castige, sperietura GROAZNICA!" Cum a reusit sa intoarca soarta partidei cu Riske!

Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la Roland Garros, dupa trei seturi cu Alison Riske. Vezi aici toate fazele

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Liderul tenisului feminin mondial, romanca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, in runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa o victorie in trei seturi in fata americancei Alison Riske, 2-6, 6-1, 6-1.

"Simona s-a chinuit sa castige. A intrat greu in ritm, dar a reusit sa treaca in trei seturi de Alison Riske", scrie Tennis World.



"Simona a supravietuit o sperietura majora, dar a ajuns in turul doi dupa victoria impotriva lui Alison Riske", scrie Eurosport.

"Halep a fost recompensata pentru rabdare, dupa startul riscant cu Riske", scrie si Reuters.

Halep (26 ani), finalista la editia de anul trecut, a avut un prim set sub asteptari, dar a gasit puterea sa revina si sa se impuna dupa o ora si 34 de minute, in fata unei adversare incomode, care s-a aparat excelent.

Simona a avut dificultati in primul set, reusind sa faca fata cu greu atacurilor americancei ((27 ani, 83 WTA), nici nu a servit prea bine si a avut doar o singura sansa de ghem in primele cinci, pierdute toate. Halep a avut o tresarire de orgoliu la 0-5 si a luat doua ghemuri, dar setul a revenit americancei, cu un sec 6-2.

Halep a luptat mai mult si mai bine in setul al doilea, americancei nu i-au mai intrat toate mingile, dar scorul a devenit 5-0, romanca incheind cu 6-1. Principala favorita a dominat si setul decisiv, desprinzandu-se repede la 3-0. Riske a facut 3-1, dar Halep nu i-a lasat nicio sansa in continuare si a castigat cu 6-1.

Simona Halep nu a avut niciun as, a facut o dubla greseala, a adunat 20 de winners si 28 de erori nefortate. Riske a avut un as, a comis 3 duble greseli, a contabilizat 17 winners si 33 de erori neprovocate.

Halep are acum 3-0 in meciurile directe cu Riske (27 ani, 83 WTA), pe care a mai invins-o in 2015, la Roma, in turul al doilea, cu 6-3, 6-0, si anul trecut in primul tur la Beijing, cu 6-3, 3-6, 6-2.

Riske are totusi o victorie in fata Simonei, la junioare, in 2007, la Orange Bowl, cu 6-3, 6-2.

Halep si-a asigurat un cec de 79.000 de euro si 70 de puncte WTA, iar urmatoarea sa adversara va fi tot o americanca, Townsend (22 ani, 72 WTA), care a invins-o marti pe frantuzoaica Myrtille Georges cu 6-4, 6-2.

Halep a invins-o pe Townsend cu 6-4, 6-1, anul trecut, in turul al doilea la Cincinnati.

Tot miercuri, Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, dupa 6-1, 6-2 cu suedeza Rebecca Peterson. Urmatoarea adversara a romancei va fi ucraineanca Elina Svitolina, a patra favorita, care a trecut de Viktoria Kuzmova (Slovacia), cu 6-3, 6-4.