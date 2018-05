Totul despre urmatoarea adversara a Simonei Halep! Townsend a fost interzisa la US Open din cauza GREUTATII. Ce s-a intamplat la singura lor intalnire directa

Simona Halep s-a calificat in turul 2 de la Roland Garros, dupa ce a trecut de americanca Alison Riske, scor 2-6, 6-1, 6-1.

Simona Halep va da tot de o americanca in turul 2 de la Paris. Numarul 1 mondial se va duela cu Taylor Townsend, ocupanta pozitiei a 72-a in clasamentul WTA. Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit o singura data.

In 2017, in turul 2 de la Cincinnati, Halep a invins-o pe Taylor Townsend cu 6-4, 6-1.

Taylor Townsend a fost cea mai buna jucatoare a lumii la junioare, dar in ultimii ani cariera sa a luat-o pe o panta descendenta. Cea mai grea perioada a fost in 2012, cand USTA, forul american de tenis, i-a retras sprijinul, pe motiv ca era supraponderala. Acest lucru a insemnat ratarea sansei de a participa la US Open pentru prima data in cariera.

Masura USTA venea atunci la putin timp dupa ce Taylor Townsend castigase titlul de junioare la Australian Open. Dupa acest eveniment, sportiva a castigat si trofeul pentru junioare de la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Myrtille Georges.

Taylor Townsend spune ca incearca sa isi modeleze jocul dupa cel al Martinei Navratilova, pe care o admira foarte mult.

Cel mai bun parcurs al Simonei Halep la un Grand Slam a fost inregistrat in 2014, cand ea s-a calificat in turul 3.



Cea mai buna clasare din cariera este locul 71 WTA, in acest an.

1.1 milioane de dolari a castigat Taylor Townsend din tenis.