REACTIA Simonei Halep dupa prima victorie la Roland Garros 2018. Ce a spus despre primul set pierdut

Simona Halep s-a calificat in turul 2 de la Roland Garros dupa ce a trecut in trei seturi de Alison Riske, scor 2-6, 6-1, 6-1.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

"Imi place sa joc pe acest teren. Am fost emotionata. Ea a fost agresiva la inceput, dar apoi m-am relaxat si am incercat sa fiu eu mai agresiva.

Voi juca doua zile la rand, mi s-a mai intamplat. Nu am o problema cu asta, sunt obisnuita sa joc in fiecare zi. Incerc sa ma recuperez, sa fiu gata pentru maine si sa dau tot ce am mai bun.

E greu sa iti controlezi emotiile, dar sigur pentru mine este turneul cel mai bun. Am jucat bine aici, vreau sa joc cat de bine pot si sa ma bucur. Este un loc frumos pentru mine", a spus Simona Halep dupa victoria in fata lui Alison Riske.