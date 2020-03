SURPRIZA pentru o jucatoare din top 20 WTA aflata in autoizolare: i-au batut la usa si au trezit-o din somn pentru un motiv INCREDIBIL

Riske (29 de ani), jucatoare aflata pe locul 19 WTA, a avut parte de o surpriza mai putin placuta in timp ce se autoizolase in propria locuinta din cauza coronavirusului.

Tenismena a fot trezita din somn in zorii zilei de oficialii Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), care au supus-o pe jucatoare unui test.

Riske a impartasit momentul prin care a trecut cu fanii ei si a postat un mesaj pe Twitter:

"Ador faptul ca sunt trezita din somn ca sa efectuez un test anti-doping acum!", a spus Alison Riske.

love that I’m still getting woken up for drug testing right now????