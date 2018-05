"E Halep BEATA?" Simona a produs un SOC URIAS in primul set de la Roland Garros! Mii de reactii

Simona Halep a debutat cu intarziere de o zi la Roland Garros din cauza ploii de marti. Debutul ei la turneul de la Paris a fost extrem de slab. A pierdut primele 5 puncte ale meciului in timp record in fata americancei Alison Riske.

Reactiile au inceput sa curga pe Twitter. "E Halep beata?" se intreaba un fan.

"Halep isi ingreuneaza singura viata."

"Halep se chinuie sa serveasca. E inca devreme, dar nu e o performanta care sa bage spaima in adversare"

"Groaznic din partea Simonei Halep", sunt cateva din miile de mesaje care curg pe Twitter.

Halep makes it tough on herself! First set she’s down 0-4 ???????????????? #RG18

Cahill's face is set like stone. I'm just here screaming. She's managed to hold for the first time in this match. Trails 1-5????

Halep is struggling to take over Novak's record 100 UFEs.