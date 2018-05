REPLICA pentru Serena? Ce costumatie speciala a purtat Simona Halep la primul meci de la Roland Garros 2018! FOTO

Simona Halep joaca acum cu Alison Riske in primul tur la Roland Garros 2018. Click aici pentru LIVE

Simona Halep incepe cu o zi intarziere la Roland Garros. Partida programata initial marti a fost amanata pentru miercuri din cauza ploii.

Simona a intrat pe teren la partida cu Alison Riske cu o costumatie speciala primita din partea sponsorului ei tehnic.

Ieri, Serena Williams a atras atentia planetei cu costumul ei la prima victorie pe zgura dupa 2 ani.

Serena Williams, fosta regina a tenisului mondial, are impresia de a fi "o super-eroina" in noua sa tinuta - combinezon negru si centura roz - care i-a purtat noroc marti la revenirea sa la turneul de la Roland Garros si care favorizeaza "o mai buna circulatie sangvina", informeaza AFP, citand-o pe sportiva.

"Intotdeauna am vrut sa fiu o super-eroina si este cumva o modalitate de a deveni una. Chiar am impresia ca sunt o super-eroina cand port acest combinezon", a adaugat Williams, castigatoare 23 de titluri de Mare Slem si care a invins-o in primul tur pe numarul 70 mondial, Kristyna Pliskova (Cehia), 7-6 (7/4), 6-4.

Tinuta mulata pe corp a americancei permite "o mai buna circulatie sangvina", a precizat Serena, care s-a confruntat cu complicatii medicale dupa ce a nascut-o pe fiica sa, Olympia, in septembrie.

"Combinezonul are efectiv o functionalitate. Am tot purtat pantalon jucand, pentru ca favorizeaza o mai buna circulatie sangvina. Este un combinezon amuzant care imi permite sa joc fara nicio problema", a explicat ea.

