"Putini ar fi reusit ce face Simona de cativa ani!" Darren Cahill, mesaj de la Paris, dupa calificarea Simonei Halep in turul 2

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, spune ca romanii ar trebui sa fie mandri de jucatoarea aflata in fruntea topului WTA.

Darren Cahill a vorbit despre Simona Halep dupa ce aceasta s-a calificat in turul 2 de la Roland Garros, in urma victoriei obtinute in fata americancei Alison Riske, scor 2-6, 6-1, 6-1.

"Putini ar fi reusit ce a facut Simona in ultimii ani. Este foarte puternica, lupta impotriva unor jucatoare mai mari si mai masive, aproape de fiecare data. In fiecare zi trebuie sa lupte pentru victorie, iar uneori poate fi obositor asta. Dar cand vezi rezultatele din ultimii cinci ani, sincer, trebuie sa fii mandru de ea", a spus Darren Cahill.

"Trebuie sa ia un exemplu de la Federer si Nadal. Ei cauta sa-si imbunatateasca jocul tot timpul. Uitati-va la Nadal, care petrece patru ore pe teren zilnic, desi a castigat deja de 10 ori Roland Garros. Asta doar pentru ca vrea si al 11-lea trofeu. Suntem norocosi ca avem aceste exemple in sport, la ei trebuie sa ne uitam pentru a ne dezvolta jocul", a mai spus australianul.