Simona Halep - Alison Riske, Roland Garros 2018. Program dat peste cap! Cum se complica situatia Simonei la Paris

Meciul dintre Simona Halep si Alison Riske a fost amanat pentru miercuri. URMARESTE AICI PARTIDA!

Simona Halep incepe Roland Garros cu un mare dezavantaj. Ea a asteptat toata ziua de marti sa intre pe teren, insa partida a fost amanata pentru miercuri. Organizatorii au fost dati peste cap de ploaia de marti de la Paris. Vremea se anunta in continuare ploioasa in urmatoarele zile in capitala Frantei.

Chiar si asa, programul Simonei se ingreuneaza.

Simona Halep joaca prima partida, cea cu Alison Riske, abia in ziua a patra a turneului si va fi nevoita sa joace doua partide la rand ca sa recupereze, daca o va invinge pe adversara din SUA.

Daca o bate azi pe Riske, Simona joaca joi cu o alta americanca, Taylor Townsend, beneficiara unui wild card din partea organizatorilor.

"Stii ca fiecare meci va fi dificil, e Grand Slam, toata lumea e la cel mai inalt nivel. Nu ma gandesc la titlu, e foarte departe. Ma gandesc doar la primul meci, va fi dificil, dar am sansa mea.

O sa merg acolo si o sa o iau pas cu pas. E grozav pentru tenis ca a revenit Serena, poate are nevoie de mai mult timp sa se obisnuiasca cu turneele, am spus mereu ca e capabila sa revina si sa castige turnee.

E obisnuita cu presiunea, cred ca va reveni si va fi buna din nou", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

