SIMONA HALEP, WUHAN | Simona Halep - Dominika Cibulkova se joaca marti! Organizatorii au anuntat ora de start

Simona Halep are emotii inaintea debutului Wuhan 2018.

Simona Halep o intalneste pe slovaca Dominika Cibulkova in turul al doilea de la Wuhan Open 2018. Cibulkova a trecut azi de Monica Niculescu in doua seturi, 6-3; 6-4, dupa ce romanca a intrat in concurs din postura de "lucky loser". Cibulkova trebuia sa joace cu Magdalena Rybarikova, insa aceasta a decis sa se retraga.

Astfel, meciul dintre Simona Halep si Dominika Cibulkova e programat mari, la ora 16:00. Este ultima partida programata pe arena centrala de la Wuhan, dupa intalnirea dintre Sinaikova si Garcia.



SIMONA HALEP, ACCIDENTATA!

Simona Halep are emotii inaintea debutului de la Wuhan. Ieri, numarul 1 WTA s-a oprit din antrenament din cauza unei accindetari la spate. "Nu stiu de ce s-a intamplat. Au fost 24 de ore foarte dificile, dar sper sa fiu gata pana marti. Nu stiu daca voi putea juca, dar sper sa ma refac", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.