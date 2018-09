SIMONA HALEP - DOMINIKA CIBULKOVA WUHAN LIVE | Debut dificil pentru Simona in China: adversara o conduce cu 4-2! Toate fazele sunt aici

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Dominika Cibulkova live pe www.sport.ro de la ora 16:00!

Perioada de pauza a luat sfarsit, Simona Halep revine pe teren! Liderul WTA are adversar dificil in turul al doilea de la Wuhan din China. Fostul numar 4 mondial, slovaca Dominika Cibulkova. Asta si in conditiile in care Simona Halep a avut probleme medicale inaintea partidei.

E primul turneu la care participa Simona Halep dupa eliminarea soc din primul tur de la US Open, cand a fost invinsa de Kaia Kanepi.

A fost un esec major dupa un sezon extraordinar, in care Simona Halep a castigat titluri la Shenzen, Roland Garros si Montreal si a dominat autoritar clasamentul mondial. Halep a mai jucat finale la Australian Open, Roma si Cincinnati si a fost prima calificata la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a avut cel mai bun rezultat la Wuhan in 2016, cand a atins faza semifinalelor. Simona are insa si doua eliminari din primul tur in China, in 2014 si anul trecut.



CIBULKOVA CONDUCE CU 4-2!





Simona Halep da peste Dominika Cibulkova anul acesta in turul al doilea, dupa ce slovaca a invins-o pe Monica Miculescu, scro 6-4; 6-3. Numarul 31 WTA, Cibulkova a jucat o singura finala anul trecut, iar anul acesta a jucat finale la Budapesta si Strasbourg, in timp ce la Wimbledon a atins sferturile de finala.

Slovaca Cibulkova a jucat finala la Wuhan in 2016, dupa ce a trecut de Alize Cornet, Laura Siegemund, Karolina Pliskova, Barbora Strycova si Svetlana Kuznetsova si a pierdut finala cu Petra Kvitova.

"E o provocare mare pentru mine, e un loc special pentru mine. Incerc sa fiu mai buna anul acesta, o s dau totul. In ultimii 5 ani am ajuns in semifinale, in rest nu am castigat nicio partida. Am avut tragere dificila, orice meci e greu la nivelul asta. Sper sa ies increzatoare si sa imi joc sansa. Presiunea nu e legata de adversar ci sa dau totul si sa joc cel mai bun meci al meu. Obiectivul finalului de an este Turneul Campioanelor, m-am calificat pentru al cincilea an la rand, e un loc special pentru mine", a spus Simona Halep.