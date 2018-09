SIMONA HALEP, WUHAN | Simona s-a ACCIDENTAT si nu stie daca mai joaca: "24 de ore foarte dificile" 

Simona Halep a ajuns in China, acolo unde urma sa debuteze marti la turneul de la Wuhan. Ea s-a accidentat ieri la antrenament, iar azi a anuntat ca nu stie daca va putea sa intre in competitie.



"Nu stiu de ce s-a intamplat. Au fost 24 de ore foarte dificile, dar sper sa fiu gata pana marti. Nu stiu daca voi putea juca, dar sper sa ma refac", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.

Simona a avut probleme la spate in timpul antrenamentului de ieri si a primit ingrijiri medicale din partea staff-ului ei.

In turul doi de la Wuhan, Simona Halep poate da peste Monica Niculescu. Ea a fost primita in concurs dupa retragerea adversarei pe care trebuia s-o intalneasca Dominika Cibulkova in primul tur.

