SIMONA HALEP, WUHAN | Veste buna pentru Simona: a scapat de campioana de la US Open! Osaka s-a retras!

Naomi Osaka a anuntat ca nu va participa la Wuhan Open in aceasta saptamana.

Naomi Osaka, campioana US Open 2018 si finalista in acest weekend la Seul, a anuntat ca nu merge la Wuhan, in China, turneu dotat cu premii totale de 2.7 milioane dolari.



"Din nefericire, Naomi Osaka a fost fortata sa se retraga din cauza unei viroze", se arata intr-un comunicat al organizatorilor turneului.



Naomi Osaka a pierdut in acest weekend finala de la Seul in fata Karolinei Pliskova.