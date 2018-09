SIMONA HALEP, WUHAN | Simona nu ii ia partea Serenei in razboiul de la US Open: "Arbitrajul e la fel pentru toate" Ce spune despre rivalitatea cu Osaka

Simona Halep va participa saptamana viitoare la turneul de la Wuhan din China.

Simona Halep a declarat, intr-un interviu telefonic pentru Reuters, ca succesul ei din acest an la Roland Garros a ajutat-o sa-si confirme statutul de lider WTA, dar in acelasi timp nu mai simte presiune si este motivata sa mai castige un turneu de Grand Slam.

Simona Halep se afla la Wuhan, in China, la turneul care va debuta saptamana viitoare. Ea nu a mai jucat de la US Open, unde a fost eliminata din primul tur.

''Visul meu a fost sa devin numarul 1 mondial si am reusit asta anul trecut, iar apoi obiectivul meu a fost sa castig un Grand Slam din cauza ca unii considera asta ca un semn pentru a fi un adevarat numar 1, a declarat Halep, care ocupa pozitia de lider pentru a 46-a saptamana. Motivatia mea a fost sa castig un turneu major dupa ce am ajuns in varful clasamentului si acum ma simt mai relaxata dupa ce am reusit sa fac ambele lucruri. Inca sunt motivata sa castig fiecare meci si acum nu mai am presiune, pot simti placerea jocului''.

Dupa succesul de la Roland Garros, Simona nu a reusit sa ajunga in fazele superioare la Wimbledon si US Open, desi jucase foarte bine in turneele de pe hard: ''Nu a fost un dezastru urias dupa ce am castigat Openul Frantei. Am castigat in Canada, am ajuns in finala la Cincinnati in saptamani consecutive. Asta a insemnat mult si mi-a dat incredere sa cred ca nivelul meu e inca acolo, dar in Grand Slam-uri....la Wimbledon am fost cu adevarat obosita si emotiva, iar iarba a fost mereu dificila pentru mine. Am avut o minge de meci in turul 3 (infrangere la Su-wei Hsieh) si Kaia Kanepi a jucat foarte bine la US Open, unde nu am reusit sa ma adun pentru a castiga meciul sau sa-l fac sa fie mai strans''

Inaintea turneului de la Wuhan, unde in 2016 a jucat semifinale si anul trecut a pierdut in turul 2 la Daria Kasatkina, Halep a spus va incerca sa joace la cel mai bn nivel: ''Simt ca forma mea este foarte buna, dar niciodata nu poti sti, vom vedea. Voi incerca sa raman concentrata si sa dau ce am mai bun''.

Despre incidentul din finala US Open, cand Serena Williams a fost sanctionata de arbitru cu pierderea unui ghem, Simona a opinat ca nu a simtit nicio diferenta intre modul in care sunt tratati jucatorii si jucatoarele: ''Nu vreau sa comentez asta, dar fiecare are parte de acelasi tratament. Am fost amendata cand mi-am distrus racheta. Arbitrii respecta regulile si nu prea am ce sa spun in plus, pentru ca este la fel pentru mine''.

Victoria jucatoarei Naomi Osaka la US Open a transformat-o pe japoneza intr-o rivala de temut: ''Osaka tocmai a castigat un Grand Slam. Este o jucatoare foarte buna, este foarte tanara si foarte puternica, are un mare viitor in fata si va fi cu siguranta puternica la Turneul Campioanelor''.

Pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, jucatoarea romana si-a propus sa atinga cel putin semifinala, dupa ce la ultimele trei editii a fost eliminata in faza grupelor: ''WTA Finals este foarte dificila si vine chiar la finalul sezonului, cand ai nevoie de toata energia pentru a juca bine. Nu am reusit asta in ultimii trei ani, asa ca tinta mea este sa ies din grupe si sa ajung in semifinale. Dar stiu ca va fi dificil''.