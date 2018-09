SIMONA HALEP, WUHAN | Intepatura de la distanta la adresa Serenei! Ce raspuns a dat Simona Halep cand a fost intrebata despre scandalul din finala US Open

Serena Williams a facut un scandal monstru in finala US Open, pierduta in fata japonezei Naomi Osaka. Ea l-a acuzat pe arbitrul Carlos Ramos ca a nedreptatit-o si l-a facut "hot".

Serena Williams s-a mai plans ca a fost judecata pe nedrept si a acuzat sexismul din lumea tenisului.

Intrebata la Wuhan cum comenteaza spusele Serenei Williams, Simona a spus ca "nu vede diferente intre tenisul masculin si cel feminin", precum si ca "si ea a primit amenda pentru ca a rupt racheta".

Simona Halep a replicat: "Chiar nu vad diferente intre tenisul masculin si cel feminin. Nu vreau sa comentez ce s-a intamplat in finala de la US Open, dar toata lumea primeste acelasi lucru. Eu am fost penalizata pentru ca am rupt o racheta. Arbitrii respecta regulile", a spus Simona Halep.