HALEP WUHAN | Simona l-a ascultat pe Ion Tiriac! A decis sa faca o schimbare majora in cariera sa

Simona Halep va evolua la Wuhan in turul al doilea, unde o va intalni pe Dominika Cibulkova.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Inaintea primei sale evolutii la turneul de la Wuhan 2018, Simona Halep a vorbit despre schimbarile pe care le-a facut in ceea ce priveste viata sa sportiva.

Halep l-a ascultat pe Ion Tiriac si a pus in practica sfatul pe care l-a primit de la acesta.

Simona a vorbit despre unul dintre secretele ascensiunii sale din 2018, si anume dublarea perioadei de antrenament zilnic.

"De fapt a trebuit sa-mi imbunatatesc jocul la toate capitolele, nu doar la serviciu. Asa ca din acest an am decis sa ma antrenez de doua ori pe zi. In trecut faceam foarte rar acest lucru. M-am antrenat la intensitate maxima, atat la sala cat si pe teren. Am lucrat la toate capitolele", a spus Halep intr-o conferinta de presa.

Ion Tiriac a vorbit in trecut despre tactica pe care trebuie sa o adopte Simona pentru a domina tenisul mondial. "Ar trebui sa se antreneze macar patru ore pe zi", spunea Tiriac.

De asemenea, Halep a vorbit si despre latura mentala, un alt element la care a lucrat mult in acest an.

"M-am dezvoltat destul de mult si din punct de vedere mental. Nu mai plang atat de mult cum o faceam inainte, chiar daca sunt in continuare trista cand pierd. Este dificil, dar trebuie sa accepti ca poti sa pierzi dupa o ora de joc si sa pleci acasa", a spus Halep.

Simona Halep o intalneste marti, de la ora 16:00, pe Dominika Cibulkova din Slovacia, in turul al doilea al turneului de la Wuhan.