Still îl înlocuiește pe Pelissier

AJ Auxerre a anunțat despărțirea de antrenorul Christophe Pelissier, la finalul unui sezon în care echipa a scăpat cu emoții de retrogradare, terminând pe locul al 15-lea în Ligue 1, cu doar două puncte mai mult decât OGC Nice, formație care a mers al barajul de menținere / promovare (0-0, 4-1 cu Saint-Etienne).

De asemenea, echipa a părăsit Cupa Franței în faza "32"-imilor de finală, după ce a pierdut meciul cu AS Monaco (1-2). Locul lui Pelissier, care a condus echipa între 2022 și 2026, va fi luat de Will Still (33 de ani). Belgianul le-a mai pregătit pe Lierse (2017), Beerschot (2021), Reims (2022-2024), Lens (2024-2025) și Southampton (2025).

Auxerre a fost campioana Franței, în 1996

AJ Auxerre este asociat cu numele legendarului antrenor Guy Roux, care a pregătit echipa timp de peste 40 de ani, perioadă în care a jucat în Ligue 1 (1980-2012), a câștigat patru Cupe ale Franței (1994, 1996, 2003, 2005) și un titlu de campioană (1996 / 4 puncte mai mult ca PSG). La nivel continental, echipa a atins semifinalele Cupei UEFA (1993), sferturile de finală ale Cupei Cupelor (1995) și sferturile de finală ale Champions League (1997).

Printre jucătorii renumiți care au îmbrăcat tricoul echipei se numără Eric Cantona, Enzo Scifo, Basile Boli, Benoit Cheyrou, Jean-Alain Boumsong, Djibril Cisse, Abou Diaby, Alain Goma, Thomas Kahlenberg, Sabri Lamouchi, Lilian Laslandes, Daniel Niculae, Benoit Pedretti, Bacary Sagna, Alain Roche sau Philippe Mexes.

Foto - AJ Auxerre (FB)