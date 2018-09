Surpriza uriasa pentru Simona Halep! Ce a gasit in camera de hotel din China. FOTO

Simona Halep revine dupa o luna de pauza si are ca obiectiv pastrarea pozitiei de lider mondial, dar si o victorie in premiera la Turneul Campioanelor de la Singapore.

Pana atunci, Simona participa la Wuhan, acolo unde va intra direct in turul al doilea si va juca cel mai probabil marti.

Simona a fost asteptata cu tort si flori pe aeroport, iar organizatorii au avut grija sa pastreze si o surpriza pentru ea in camera de hotel.

"Mereu e o primire calda pentru noi la Wuhan", a scris Simona pe Twitter. Un ursulet de plus si o ratusca a gasit Simona pe patul din hotel.

There's always a warm welcome for us in Wuhan ❤️???? @wuhanopentennis pic.twitter.com/I0kpnl4LJm



Halep le-a povestit celor de la WTA ce a facut in perioada de pauza.

"Am facut yoga la pliscina cu multe fete, a fost incredibil. O sa mai fac asta cu siguranta"

Am fost 7 zile in Bahamas inainte de Montreal, iubesc apa si merg mereu acolo cand am ocazia. A fost atat de curat si de pasnic, nu era nimeni pe insula aia", a spus Simona.

The best and biggest trophy of my life in Paris, yoga in Bucharest and downtime in the Bahamas!

Take a look at my life on tour, presented by @DubaiDutyFree ✈️#WTA pic.twitter.com/vArJ71bXsX