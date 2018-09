HALEP WUHAN | Simona si-a aflat adversara din optimi! Peste cine da daca trece de Cibulkova: isi poate lua revansa

Simona Halep joaca in turul doi la Wuhan cu Dominika Cibulkova, de la ora 16:00, live pe www.sport.ro!

Simona Halep si-a aflat adversara din optimi. Daca trece de Dominika Cibulkova, romanca o va intalni in turul urmator pe Daria Kasatkina.

Rusoaica aflata pe locul 13 in ierarhia WTA a trecut cu greu in turul al doilea de Xiy Wang, reusind sa salveze 4 mingi de meci in tie-break-ul setului decisiv.

Xiy Wang, in varsta de 17 ani, si clasata pe locul 232 in topul WTA, putea produce surpriza, insa nu a reusit sa se controleze, iar rusoaica s-a impus in cele din urma.

Kasatkina a castigat duelul cu 6-1, 3-6, 7-6(8) in doua ore si doua minute de joc.

Daca trece de Cibulkova, Simona Halep isi poate lua revansa in fata Kasatkinei pentru infrangerea suferita anul trecut tot la Wuhan, scor 2-6, 1-6.