SIMONA HALEP, WUHAN | Adversara puternica in China! Cu cine se bate Simona in primul meci

Simona Halep e in China, acolo unde participa la turneul de la Wuhan.

Simona Halep, numarul unu mondial, va debuta la turneul de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.746.000 dolari, contra unei adversare din Slovacia.

Halep, semifinalista la Wuhan in 2016, este calificata direct in turul secund, unde o va infrunta pe invingatoarea dintre Magdalena Rybarikova si Dominika Cibulkova.

Simona Halep, care va implini 27 de ani pe 27 septembrie, are 4-2 in meciurile directe cu Rybarikova (29 ani, 35 WTA), pe care a invins-o la ultima confruntare, in aprilie, la Stuttgart, cu 4-6, 6-2, 6-3, in optimi.

Romanca este condusa de Cibulkova (29 ani,30 WTA) cu 4-2 la partidele directe, ultimul meci incheindu-se cu victoria slovacei, in 2016, la Turneul Campioanelor, cu 6-3, 7-6 (5).

Caroline Garcia (Franta) a castigat titlul la Dongfeng Motor Wuhan Open in 2017, dupa ce a invins-o in finala pe australianca Ashleigh Barty, cu 6-7 (3), 7-6 (4), 6-2.