SIMONA HALEP, set FABULOS contra chinezoaicei Shuai Zhang. Cea mai tare revenire de la Wimbledon

Simona Halep are o sansa uriasa de a ajunge intr-o noua finala de Grand Slam. Se bate cu Shuai Zhang in sferturi si tocmai a castiat primul set la tie-break, 7-4.



Simona Halep a avut un inceput slab de meci cu chinezoaica Zhang, a fost extrem de nervoasa, iar adversara a profitat. Evolutia scorului din primul set a fost incredibila. Zhang a condus cu 3-0, cu 4-1 si apoi cu 5-4 si 6-5. Simona Halep a revenit de fiecare data si a impins setul in tie-break, acolo unde a profitat si s-a impus cu 7-4.

Simona Halep s-a calmat pe durata primului set si a reusit sa-si regaseasca luciditatea pentru a trimite lovituri castigatoare. Shuai Zhang a aratat un joc solid in debutul partidei, insa si pe fondul ratarilor mari ale romancei.

Simona strikes back ????

After trailing 4-1, the Romanian shows her experience to claim the first set tie-break 7-4#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/6cVw9388XY