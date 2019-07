SIMONA HALEP IN SFERTURI LA WIMBLEDON | Calcule pentru clasamentul WTA! Pe ce loc poate urca Simona Halep dupa Wimbledon

Simona Halep a ajuns in sferturi la Wimbledon dupa victoria in fata americancei Cori Gauff.

Simona Halep a invins-o cu 6-3 6-3 pe Cori Gauff. Americanca in varsta de 15 ani nu i-a putut tine piept romancei care s-a impus dupa o ora si 17 minute de joc.

In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang, din China, sportiva care o conduce cu 2-1 in ceea ce priveste intalnirile directe.

Simona Halep are sansa sa urce in clasamentul WTA dupa rezultatele inregistrate astazi la Wimbledon. Petra Kvitova si Karolina Pliskova, singurele jucatoare ramase in competitie care erau in fata ei in clasament au fost eliminate astazi.

Asadar, Simona Halep, clasata acum pe pozitia a 4-a, poate ajunge chiar si pe pozitia a 4-a in clasamentul WTA. Totul depinde de rezultate.

Calcule pentru pozitia Simonei Halep in clasamentul WTA

1. Daca Simona Halep nu reuseste sa o invinga pe Shuai Zhang, Simona Halep urca pe 6 daca Svitolina nu ajunge in semifinale.

2. Daca Simona Halep trece de Zhang dar pierde in semifinale, urca pe 6, cu conditia ca Svitolina sa nu ajunga in finala.

3. Daca Halep ajunge in finala si o pierde, indiferent de cine castiga, va urca pe 5.

4. Daca Simona Halep castiga turneul, atunci pozitia ei in clasamentul WTA incepand de luni va fi a 4-a.

Simona Halep: "Ma simt bine!"

"Sunt foarte bucuroasa ca am ajuns din nou in sferturi, e un turneu deosebit, special pentru mine. M-am simtit bine, celor din tribuna le-a placut meciul, e foarte bine. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mine, am incercat si pe iarba, dar nu a fost cazul. Incerc sa joc cat mai bine fiecare meci, sa ma simt bine pe teren, e extrem de important. Vreau sa-mi iau revansa pentru ca m-a batut in ultimele doua meciuri directe, este o sansa buna in sfertul de finala. Trebuie sa joc foarte bine pentru a ajunge in semifinale", a spus Simona Halep dupa meciul cu Gauff.