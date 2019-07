"El a fost cu ideea sa schimb!" Cum a ajutat-o Darren Cahill pe Simona Halep sa castige meciul cu tanara Gauff

Simona Halep a invins-o cu 6-3 6-3 pe Cori Gauff in optimi la Wimbledon.

Pentru Simona Halep urmeaza meciul cu Shuai Zhang. Sportiva din China, locul 50 in clasamentul WTA, s-a calificat in sferturi dupa un meci cu trei seturi cu Dayana Yastremska, scor 6-4, 1-6, 6-2.

Simona Halep a vorbit despre meciul cu Gauff si spune ca Darren Cahill, fostul sau antrenor, a ajutat-o sa aleaga strategia pentru partida cu tanara sportiva din Statele Unite ale Americii. Pentru confruntarea cu Zhang nu va putea aplica aceeasi tactica.

"Darren (n.red. Cahill) a fost cu ideea sa schimb si sa variez mai mult. Am lucrat mult cu el scurtele si venirea la fileu. Nu am putut sa le fac anul trecut pentru ca aveam nevoie de timp. Acum ma simt mai in siguranta pe aceste lovituri. E un mare plus pentru mine in viitor daca as putea sa imbunatatesc si mai mult aceste lucruri. Pentru meciul de maine cu Zhang, nu. E greu sa mai ajustezi ceva acum. Merg pe ceea ce simt, increderea este mare, am jucat bine si m-am simtit bine. Cat despre public, ce sa spun... Eu am crezut ca sunt cu mine toti. Si nu glumesc. A fost o energie pozitiva in arena, chiar daca au aplaudat-o mai mult pe ea. E normal, e o tanara de 15 ani care a jucat in turul 4, a reusit ceva wow. Nu am simtit nimic negativ in timpul partidei. Aspectul mai slab din jocul meu a fost ca la inceputul meciului am servit slab, dar spre sfarsitul meciului am simtit ritmul. Din cauza presiunii cred ca n-am simtit serviciul bine si am facut si acele duble greseli... Maine va fi o noua zi si sunt convinsa ca va fi mai bine. Cred ca experienta a jucat un rol important azi", a declarat Simona Halep pentru Fanatik, aseara, dupa victoria cu Gauff.