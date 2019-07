Decizia luata de Cori Gauff dupa LECTIA primita de la Simona Halep la Wimbledon: "Trebuie sa ma antrenez!" 

Simona Halep a eliminat-o pe tanara Cori Gauff in optimile de la Wimbledon, iar azi se bate cu Shuai Zhang pentru semifinale.

Simona Halep a pus capat celei mai frumoase povesti de la aceasta editie Wimbledon. Tanara Cori Gauff a ajuns pana in optimi la 15 ani si la prima participare pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam. Americanca o divinizeaza pe Serena Williams si spera sa-i calce pe urme. Visa sa produca deja marea surpriza si sa castige la Londra, insa Simona Halep i-a predat o adevarata lectie, victorie cu 6-3; 6-3.

La final, Cori Gauff a inceput sa planga, insa a anuntat ca se intoarce la antrenamente si va trage tare pentru a patrunde in elita tenisului feminin.



Cori Gauff nu mai contesta regula de sub 16 ani!

Cori Gauff a prins curaj dupa victoriile rasunatoare de la Wimbledon si a anuntat ca vrea sa conteste regulile WTA, care interzic jucatoarelor sub 16 ani sa se inscrie la mai mult de 10 turnee intr-un an. Acum Cori anunta ca se intoarce la antrenamente si nu se mai grabeste sa se inscrie la turneele de senioare. La US Open vrea sa repete povestea de la Wimbledon, ba chiar sa-si depaseasca performanta.

"Inteleg ca exista aceasta regula, se incearca protejarea jucatoarelor, dar evident as vrea sa joc mai mult. Sa vedem, am inteles ca regula este revizuita in acest moment. Dar chiar si fara restrictii, nu mai vreauu sa joc atat de mult tenis cu jucatoare mai in varsta. Inca incerc sa-mi dezvolt jocul. As juca mai mult, dar regulile nu imi permit. Nu as exagera insa pentru ca pana la urma urmei am doar 15 ani. Jocul meu nu este nici macar aproape de nivelul pe care il doresc. Am nevoie de antrenament si asta o sa fac", a spus Cori Gauff dupa infrangerea cu Simona Halep.

Ultimul Grand Slam al anului va avea loc la New York, iar Cori vrea sa fie pregatita. "Abia astept turneul de la US Open, e o nebunie tot ce s-a intamplat. Acum nici nu stiu care e urmatorul turneu la care voi participa pentru ca am ajuns in saptamana a doua aici si totul s-a dat peste cap. Nu stiu unde voi juca, dar vreau sa castig urmatorul turneu. Sper sa joc cateva meciuri inainte de US Open", a mai spus tanara americanca.



Cori Gauff va urca pana pe locul 139 in clasamentul WTA in urma performantei de la Wimbledon.