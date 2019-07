Simona Halep - Shuai Zhang, LIVE 15:00 | Halep isi poate egala cea mai buna performanta din cariera la Wimbledon! E a doua favorita la castigarea turneului

Simona Halep - Shuai Zhang, meci din sferturile Wimbledon, se joaca cu incepere de la ora 15:00.

Simona Halep isi poate egala cea mai buna performanta de la Wimbledon daca va castiga meciul cu sportiva din China. In 2014, Halep ajungea pana in semifinalele Wimbledon unde era eliminata de Eugenie Bouchard.



Simona Halep pleaca din postura de favorita in duelul cu chinezoaica Shuai Zhang. Casele de pariuri o vad pe romanca cu prima sansa in aceasta confruntare. De altfel, Simona Halep este a doua favorita la castigarea turneului. Prima sansa o are Serena Williams.

Simona Halep a eliminat-o pe Cori Gauff, revelatia anului

Simona Halep vine dupa un meci relativ usor contra lui Cori Gauff, noua revelatie a tenisului feminin. Pustoaica in varsta de doar 15 ani a pierdut clar in fata Simonei Halep, in doua seturi, scor 3-6, 3-6.

"In acest an m-am dezvoltat mai mult, am imbunatatit anumite lucruri. Am incredere in fortele mele si simt iarba mai bine. Cu fiecare an, ma simt mai bine. Incerc sa fiu din ce in ce mai buna pe iarba, chiar daca suprafata iti ofera surprize", a declarat Simona Halep dupa victoria cu Gauff.

De partea cealalta, sportiva din China, locul 50 in clasamentul WTA, s-a calificat in sferturi dupa un meci cu trei seturi cu Dayana Yastremska, scor 6-4, 1-6, 6-2.

Simona Halep, condusa la meciuri directe



Simona Halep are un usor dezavantaj din punct de vedere moral in fata lui Shuai Zhang. Cele doua sportive s-au intalnit de trei ori pana acum, iar sportiva din China conduce cu 2-1.

Ultima victorie a lui Zhang in fata Simonei Halep a fost obtinuta in 2016, in primul tur la Australian Open. Zhang a castigat cu 6-4, 6-3 si a fost prima ei victorie la un turneu de Grand Slam.